SnakeInBorders 计算已过滤行情的通道, 两条边界受 BorderTopBuffer[] 和 BorderBotBuffer[] 限制, 并计算信号 MartBuffer[]。
//| 指标输入参数 |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //平滑方法
input uint SnakeRange=2; //计算 Snake 一条数轴的半周期
input int XPhase=15; //第一个均化参数,
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均化周期
input uint FilterPeriod = 24; // 过滤周期
input double MartFiltr = 2; // 行情过滤比率。MartFiltr 的值越大, 过滤后的行情通道越窄。比率应适当选择。省缺为 2;
input bool HardCalc = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//价格常量
input int Shift=0; // 指标水平平移柱线数
input int PriceShift=0; // 指标垂直平移点数
input color Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color Lower_color=clrRed;
信号 Mart 在通道内的行为:
当行情向上移动时, 信号线从下边界远离, 穿过通道并与上边界黏合。反之, 当行情下跌亦然。
当行情定向移动时, 信号线将在信道边界保持适当的距离。扩展通道宽度意味着走势加强。在行情波动期间, 通道变窄。在通道变窄期间, 信号线从通道内的一侧边界移向另一侧边界。到达相对的边界后, 通道开始扩大。
SnakeInBorders 可以独立使用, 比较不同时间帧上的信号线走势, 且相较于其它指标的构造, 它使用 Mart 而非柱线价格。对于像是 MA, OA, AC, .. 的指标您可以设置 HardCalc = true, 对于像是之字折线, 通道,..指标— HardCalc = false, 且 MartFiltr 值应靠近范围 3...5... 您可以区分真、假峰值: 如果峰值在中间, 则 Mart 信号线与边界不匹配。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库使用的详细描述尽在文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers (无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算)" 中。
指标首先以 MQL4 实现, 并于 2006.12.19 发表在 代码库。
图例1. SnakeInBorders 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17378
