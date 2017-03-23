真实作者: Bookkeeper

SnakeInBorders 计算已过滤行情的通道, 两条边界受 BorderTopBuffer[] 和 BorderBotBuffer[] 限制, 并计算信号 MartBuffer[]。







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

信号 Mart 在通道内的行为:



当行情向上移动时, 信号线从下边界远离, 穿过通道并与上边界黏合。反之, 当行情下跌亦然。

当行情定向移动时, 信号线将在信道边界保持适当的距离。扩展通道宽度意味着走势加强。在行情波动期间, 通道变窄。在通道变窄期间, 信号线从通道内的一侧边界移向另一侧边界。到达相对的边界后, 通道开始扩大。

SnakeInBorders 可以独立使用, 比较不同时间帧上的信号线走势, 且相较于其它指标的构造, 它使用 Mart 而非柱线价格。对于像是 MA, OA, AC, .. 的指标您可以设置 HardCalc = true, 对于像是之字折线, 通道,..指标— HardCalc = false, 且 MartFiltr 值应靠近范围 3...5... 您可以区分真、假峰值: 如果峰值在中间, 则 Mart 信号线与边界不匹配。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库使用的详细描述尽在文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers (无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算)" 中。

指标首先以 MQL4 实现, 并于 2006.12.19 发表在 代码库。

图例1. SnakeInBorders 指标

