SnakeInBordersは、BorderTopBuffer[] とBorderBotBuffer[]の2つの境界線によって制限されている、フィルタリングされた市場のチャネルを計算して、シグナルMartBuffer[]を計算します。







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

チャネル内でのシグナルMartの動作：



市場が上昇すると、シグナルラインは下の境界線から離れ、チャネルを横切って上の境界線に合流します。市場が下落するときはその反対です。

指向的な市場動向がある場合、シグナルラインは適切なチャネル境界線で保持されます。チャネル幅を広げることは、動きの強化を意味します。チャネルは市場の変動により狭くなります。チャネルの絞り込み中、シグナルラインはチャネル内の境界線から反対側の境界線に移動します。反対の境界線が達っせられると、チャネルが拡大し始めます。

SnakeInBordersは、異なる時間枠でのシグナルラインの動きを比較するだけでなく、他の指標の構築にも使用できます（バー価格の代わりにMartを使用します）。MA、OA、ACなどの指標ではHardCalc = trueに設定し、ZigZag、Channelなどの指標では— HardCalc = falseでMartFiltrの値は3〜5の範囲で選択する必要があります。真と偽のピークの識別が可能です。ピークが中間である場合、Martシグナルラインは境界線と一致しません。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月19日にコードベースで公開されました。

図1 SnakeInBorders指標

