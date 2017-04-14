私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
SnakeInBorders - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1026
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Bookkeeper
SnakeInBordersは、BorderTopBuffer[] とBorderBotBuffer[]の2つの境界線によって制限されている、フィルタリングされた市場のチャネルを計算して、シグナルMartBuffer[]を計算します。
//| 指標入力パラメータ |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; // 平滑化手法
input uint SnakeRange=2; // スネーク軸計算の半周期
input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input uint FilterPeriod = 24; // フィルター期間
input double MartFiltr = 2; // 市場フィルター比フィルタリングされた市場チャネルはMartFiltrの値が大きいほど狭くなります。比率は適切に選択されるべきです。デフォルト値は2です。
input bool HardCalc = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;// 価格定数
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
input color Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color Lower_color=clrRed;
チャネル内でのシグナルMartの動作：
市場が上昇すると、シグナルラインは下の境界線から離れ、チャネルを横切って上の境界線に合流します。市場が下落するときはその反対です。
指向的な市場動向がある場合、シグナルラインは適切なチャネル境界線で保持されます。チャネル幅を広げることは、動きの強化を意味します。チャネルは市場の変動により狭くなります。チャネルの絞り込み中、シグナルラインはチャネル内の境界線から反対側の境界線に移動します。反対の境界線が達っせられると、チャネルが拡大し始めます。
SnakeInBordersは、異なる時間枠でのシグナルラインの動きを比較するだけでなく、他の指標の構築にも使用できます（バー価格の代わりにMartを使用します）。MA、OA、ACなどの指標ではHardCalc = trueに設定し、ZigZag、Channelなどの指標では— HardCalc = falseでMartFiltrの値は3〜5の範囲で選択する必要があります。真と偽のピークの識別が可能です。ピークが中間である場合、Martシグナルラインは境界線と一致しません。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
この指標は初めにMQL4で実装され2006年12月19日にコードベースで公開されました。
図1 SnakeInBorders指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17378
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。Robot_MACD
MACD based Expert Advisor
フラクタルトライクスです。Trend_Catcher
このエキスパートアドバイザーは、3つの移動平均（200、50、25または他のカスタム期間）に基づいてトレンドを特定し、パラボリックSAR指標を使用して取引を開始します。EAはマーチンゲイル技術を使用していますが、ロットは決済逆指値に応じた預金の割合として計算されます。