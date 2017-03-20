Der echte Autor: Bookkeeper

SnakeInBorders berechnet den Bereich des gefilterten Marktes, der von zwei Borten BorderTop[] und BorderBot[] beschränkt ist, und des Signal-Mart[].







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

Das Verhalten des Signal-Marts innerhalb des Bereichs:



Bei der Bewegung des Marktes nach oben kehrt das Signal-Mart von der unteren Borte zurück, überquert den Bereich und wird mit der oberen Borte zusammengezogen. Genau im Gegenteil, bei der Bewegung des Marktes nach unten.

Bis der Markt sich in eine Richtung bewegen wird, wird sich das Signal-Mart in entsprechenden Grenzen des Bereichs "halten". Dabei bedeutet die Vergrößerung der Breite des Bereichs die Verstärkung der Bewegung. Bei den Schwingungen des Marktes beginnt der Bereich, sich zu verengern. Die Verengung des Bereichs wird von der Bewegung Signal-Mart von einer Grenze zu anderem innerhalb des Bereichs begleitet, nach der Erreichung der entgegengesetzten Grenze wird der Bereich beginnen, ausgedehnt zu werden.

SnakeInBorders kann man sowie selbständig verwenden, die Bewegung des Signal-Marts auf verschiedenen Timeframe gleichzeitig vergleichend, als auch, für den Bau anderer Indikatoren, verwendend Mart anstelle des Preises der Bar. Für die Indikatoren wie MA, OA, AC,.. muss HardCalc = true verwendet werden, und für die Indikatoren wie ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, und der Wert MartFiltr muss von 3...5..ausgewählt werden. Dabei kann man die echten und falschen Spitzen sortieren: wenn eine Spitze vorübergehend ist, wird das Mart mir der Border nicht übereinstimmen.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 19.12.2006 veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator SnakeInBorders

