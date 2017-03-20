und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SnakeInBorders - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1258
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor: Bookkeeper
SnakeInBorders berechnet den Bereich des gefilterten Marktes, der von zwei Borten BorderTop[] und BorderBot[] beschränkt ist, und des Signal-Mart[].
//| Eingangsparameter des Indikators |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //Die Methode der Mittelwertbildung
input uint SnakeRange=2; //Die Halbperiode der Rechnung der Achse Snake'а Axis
input int XPhase=15; //Der Parameter der ersten Mittelwertbildung,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input uint FilterPeriod = 24; // die Periode der Filtrierung
input double MartFiltr = 2; // Koeffizient der Filtrierung des Marktes. Je MartFiltr mehr ist, desto enger schon der Bereich des filterten Marktes. Den vorliegenden Koeffizienten ist besser, auszuwählen. Standardmäßig 2;
input bool HardCalc = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//Der Preis-Konstant
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
input int PriceShift=0; // Die vertikale Verschiebung des Indikators in Bars
input color Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color Lower_color=clrRed;
Das Verhalten des Signal-Marts innerhalb des Bereichs:
Bei der Bewegung des Marktes nach oben kehrt das Signal-Mart von der unteren Borte zurück, überquert den Bereich und wird mit der oberen Borte zusammengezogen. Genau im Gegenteil, bei der Bewegung des Marktes nach unten.
Bis der Markt sich in eine Richtung bewegen wird, wird sich das Signal-Mart in entsprechenden Grenzen des Bereichs "halten". Dabei bedeutet die Vergrößerung der Breite des Bereichs die Verstärkung der Bewegung. Bei den Schwingungen des Marktes beginnt der Bereich, sich zu verengern. Die Verengung des Bereichs wird von der Bewegung Signal-Mart von einer Grenze zu anderem innerhalb des Bereichs begleitet, nach der Erreichung der entgegengesetzten Grenze wird der Bereich beginnen, ausgedehnt zu werden.
SnakeInBorders kann man sowie selbständig verwenden, die Bewegung des Signal-Marts auf verschiedenen Timeframe gleichzeitig vergleichend, als auch, für den Bau anderer Indikatoren, verwendend Mart anstelle des Preises der Bar. Für die Indikatoren wie MA, OA, AC,.. muss HardCalc = true verwendet werden, und für die Indikatoren wie ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, und der Wert MartFiltr muss von 3...5..ausgewählt werden. Dabei kann man die echten und falschen Spitzen sortieren: wenn eine Spitze vorübergehend ist, wird das Mart mir der Border nicht übereinstimmen.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in CodeBase 19.12.2006 veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator SnakeInBorders
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17378
Der Indikator XMA-XN mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Robot_MACD
Der EA nach dem Indikator MACD
Fractal TRIX.Trend_Catcher
Der EA sucht den Trend nach drei gleitenden Mittelwerten (die Periode 200, 50, 25 oder andere auf Wunsch des Benutzers) und öffnet die Trades unter Verwendung des Indikators Parabolic SAR. Im EA gibt es Martingale, die Berechnung des Lotes wird in Prozent vom Depositum je nach stopploss durchgeführt.