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SnakeInBorders - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Bookkeeper
SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTopBuffer[] и BorderBotBuffer[], и сигнальную MartBuffer[].
//| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //метод усреднения
input uint SnakeRange=2; //полупериод расчета оси Snake'а Axis
input int XPhase=15; //параметр первого усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint FilterPeriod = 24; // период фильтрации
input double MartFiltr = 2; // коэффициент фильтрации рынка. Чем MartFiltr больше, тем уже коридор отфильтрованного рынка. Данный коэффициент следует подбирать. По умолчанию 2;
input bool HardCalc = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input color Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color Lower_color=clrRed;
Поведение сигнальной Mart внутри коридора:
При движении рынка вверх сигнальная отходит от нижнего бордюра, пересекает коридор и сливается с верхним бордюром. С точностью до наоборот, при движении рынка вниз.
До тех пор, пока рынок будет двигаться направленно, сигнальная будет "держаться" соответствующей границы коридора. При этом увеличение ширины коридора означает усиление движения. При колебаниях рынка коридор начинает сужаться. Сужение коридора сопровождается движением сигнальной от одной границы к другой внутри коридора, после достижения противоположной границы коридор начнет расширяться.
SnakeInBorders можно использовать как самостоятельно, сравнивая движение сигнальной на разных таймфремах одновременно, так и для построения других индикаторов, используя Mart вместо цены бара. Для индикаторов типа MA, OA, AC,.. использовать HardCalc = true, а для индикаторов типа ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, и значение MartFiltr подбирать от 3...5... При этом можно расчетно отсеивать истинные и ложные вершины: если вершина промежуточная, сигнальная Mart не будет совпадать с бордюром.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.12.2006.
Рис.1. Индикатор SnakeInBorders
Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BollTrade
Торговля по индикатору Bollinger Bands. Периоды графика — от M30 и выше.
Фрактальный TRIX.Moving Average Trade System
Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.