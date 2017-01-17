Реальный автор: Bookkeeper

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTopBuffer[] и BorderBotBuffer[], и сигнальную MartBuffer[].







input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_;

input uint SnakeRange= 2 ;

input int XPhase= 15 ;





input uint FilterPeriod = 24 ;

input double MartFiltr = 2 ;

input bool HardCalc = true ;

input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;

input int Shift= 0 ;

input int PriceShift= 0 ;

input color Upper_color= clrMediumSeaGreen ;

input color Lower_color= clrRed ;

Поведение сигнальной Mart внутри коридора:



При движении рынка вверх сигнальная отходит от нижнего бордюра, пересекает коридор и сливается с верхним бордюром. С точностью до наоборот, при движении рынка вниз.

До тех пор, пока рынок будет двигаться направленно, сигнальная будет "держаться" соответствующей границы коридора. При этом увеличение ширины коридора означает усиление движения. При колебаниях рынка коридор начинает сужаться. Сужение коридора сопровождается движением сигнальной от одной границы к другой внутри коридора, после достижения противоположной границы коридор начнет расширяться.

SnakeInBorders можно использовать как самостоятельно, сравнивая движение сигнальной на разных таймфремах одновременно, так и для построения других индикаторов, используя Mart вместо цены бара. Для индикаторов типа MA, OA, AC,.. использовать HardCalc = true, а для индикаторов типа ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, и значение MartFiltr подбирать от 3...5... При этом можно расчетно отсеивать истинные и ложные вершины: если вершина промежуточная, сигнальная Mart не будет совпадать с бордюром.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.12.2006.

Рис.1. Индикатор SnakeInBorders

