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Индикаторы

SnakeInBorders - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:  Bookkeeper

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTopBuffer[] и BorderBotBuffer[], и сигнальную MartBuffer[].

//+--------------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА              |
//+--------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_LWMA_; //метод усреднения
input uint SnakeRange=2; //полупериод расчета оси Snake'а Axis                  
input int XPhase=15; //параметр первого усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input uint   FilterPeriod = 24;  // период фильтрации
input double MartFiltr    = 2;  // коэффициент фильтрации рынка. Чем MartFiltr больше, тем уже коридор отфильтрованного рынка. Данный коэффициент следует подбирать. По умолчанию 2;
input bool   HardCalc     = true;
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // cдвиг индикатора по вертикали в пунктах
input color  Upper_color=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color=clrRed;

Поведение сигнальной Mart внутри коридора:

При движении рынка вверх сигнальная отходит от нижнего бордюра, пересекает коридор и сливается с верхним бордюром. С точностью до наоборот, при движении рынка вниз.

До тех пор, пока рынок будет двигаться направленно, сигнальная будет "держаться" соответствующей границы коридора. При этом увеличение ширины коридора означает усиление движения. При колебаниях рынка коридор начинает сужаться. Сужение коридора сопровождается движением сигнальной от одной границы к другой внутри коридора, после достижения противоположной границы коридор начнет расширяться.

SnakeInBorders можно использовать как самостоятельно, сравнивая движение сигнальной на разных таймфремах одновременно, так и для построения других индикаторов, используя Mart вместо цены бара. Для индикаторов типа MA, OA, AC,.. использовать HardCalc = true, а для индикаторов типа ZigZag, Channel,.. — HardCalc = false, и значение MartFiltr подбирать от 3...5... При этом можно расчетно отсеивать истинные и ложные вершины: если вершина промежуточная, сигнальная Mart не будет совпадать с бордюром.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 19.12.2006.

Рис.1. Индикатор SnakeInBorders

Рис.1. Индикатор SnakeInBorders

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BollTrade BollTrade

Торговля по индикатору Bollinger Bands. Периоды графика — от M30 и выше.

Fractal_TRIX Fractal_TRIX

Фрактальный TRIX.

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.