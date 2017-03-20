und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XMA-XN_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 807
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator XMA-XN mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für das korrekte Kompilieren des Indikators der Relaisstation XMA-XN_HTF muss die kompilierte Datei des benutzerdefinierten Anfangsindikators XMA-XN.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Nach der Kompilation der Datei des Indikators XMA-XN_HTF.ex5 enthält der Indikator XMA-XN.ex5 auch Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, den Indikator im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Indikators der entsprechende Code für das Hinzufügen des Indikators XMA-XN in der ausgeführten Datei hinzugefügt.
Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5
Im Block der Funktion OnInit() wurde der Zeile-Weg zu dem Indikator geändert, der als Ressource verwendet wird
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);
Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Indikators der Relaisstation kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Ausgangsindikator selbständig verwenden.
in Abb.1. Der Indikator XMA-XN_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17376
Der EA nach dem Indikator MACDMQL5 Wizard MACD Parabolic SAR
Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD (Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".
SnakeInBorders berechnet den Bereich des gefilterten Marktes, der von zwei Borten BorderTop[] und BorderBot[] beschränkt ist, und des Signal-Mart[].Fractal_TRIX
Fractal TRIX.