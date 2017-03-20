CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

XMA-XN_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
807
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XMA-XN.mq5 (22.27 KB) ansehen
XMA-XN_HTF.mq5 (27.85 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator XMA-XN mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für das korrekte Kompilieren des Indikators der Relaisstation XMA-XN_HTF muss die kompilierte Datei des benutzerdefinierten Anfangsindikators XMA-XN.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

Nach der Kompilation der Datei des Indikators XMA-XN_HTF.ex5 enthält der Indikator XMA-XN.ex5 auch Ressource, und deswegen eine nächste Notwendigkeit, den Indikator im Verzeichnis des Terminals für die Arbeit des kompilierten endgültigen Indikators zu haben, gibt es nicht! Dazu wurde zum Code des Indikators der entsprechende Code für das Hinzufügen des Indikators XMA-XN in der ausgeführten Datei hinzugefügt.

Auf der globalen Ebene wurde die ausgeführte Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt

//---- das Hinzufügen der Anwenderindikatoren zum Code des Indikators als Ressourcen
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5

Im Block der Funktion OnInit() wurde der Zeile-Weg zu dem Indikator geändert, der als Ressource verwendet wird

//--- Die Erhaltung des Handles des Indikators XMA-XN
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);

Also, die kompilierte ausgeführte Datei des Indikators der Relaisstation kann man auf anderen Handelsterminalen ohne Ausgangsindikator selbständig verwenden.

in Abb.1. Der Indikator XMA-XN_HTF

in Abb.1. Der Indikator XMA-XN_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17376

Robot_MACD Robot_MACD

Der EA nach dem Indikator MACD

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD (Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders berechnet den Bereich des gefilterten Marktes, der von zwei Borten BorderTop[] und BorderBot[] beschränkt ist, und des Signal-Mart[].

Fractal_TRIX Fractal_TRIX

Fractal TRIX.