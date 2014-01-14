Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA-XN - indicador para MetaTrader 5
Abanico compuesto de cien medias móviles XMA.
Los buffers del indicador se declaran utilizando la clase más simple para optimizar el código:
//+--------------------------------------------------------------------+ //| Matrices variables para la creación de los buffers del indicador | //+--------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+--------------------------------------------------------------------+ //| Creación de los buffers del indicador | //+--------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Si se desea modificar el número de líneas en el gráfico, solamente debe modificar el valor de la constante LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //| Declaración de constantes | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 100 // constante para el número de líneas del indicador
El indicador permite seleccionar un método de suavizado entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------+ input int Step=10; // Paso input Smooth_Method xMA_Method=MODE_JJMA; // Método de promediado input int xLength=3; // Profundidad de suavizado input int xPhase=100; // Parámetro de suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Contante de precio input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos input int ColorWidth =40; // Profundidad de la pleta de colores (va de 0 a 131)
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
