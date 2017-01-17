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Индикаторы

XMA-XN_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2023
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора XMA-XN_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора XMA-XN.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора XMA-XN_HTF.ex5 содержит индикатор XMA-XN.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора XMA-XN в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору

//--- получение хендла индикатора XMA-XN
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);

Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Рис.1. Индикатор XMA-XN_HTF

Рис.1. Индикатор XMA-XN_HTF

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