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XMA-XN_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора XMA-XN_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора XMA-XN.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора XMA-XN_HTF.ex5 содержит индикатор XMA-XN.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора XMA-XN в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);
Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Рис.1. Индикатор XMA-XN_HTF
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