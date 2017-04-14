コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA-XN_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XMA-XN.mq5 (22.27 KB) ビュー
XMA-XN_HTF.mq5 (27.85 KB) ビュー
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

XMA-XN_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたXMA-XN.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

XMA-XN.ex5指標はコンパイル後にXMA-XN_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにXMA-XN指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//--- XMA-XN指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1　XMA-XN_HTF指標

