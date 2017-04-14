私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
XMA-XN_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 791
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
XMA-XN_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたXMA-XN.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
XMA-XN.ex5指標はコンパイル後にXMA-XN_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにXMA-XN指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 XMA-XN_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17376
MACD based Expert AdvisorMQL5ウィザードMACDパラボリックSAR
このエキスパートアドバイザーは、MACD（Moving Average Convergence / Divergence）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて、MQL5ウィザードを使用して作成されました。
SnakeInBordersは、BorderTop[]とBorderBot[]の2つのボーダーによって制限されている、フィルタリングされた市場のチャネルを計算して、シグナルMart[]を計算します。Fractal_TRIX
フラクタルトライクスです。