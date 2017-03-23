代码库部分
XMA-XN_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1206
(15)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
XMA-XN.mq5 (22.27 KB) 预览
XMA-XN_HTF.mq5 (27.85 KB) 预览
指标 XMA-XN 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

XMA-XN_HTF 中继指标需要编译的自定义指标文件 XMA-XN.mq5 以便编译。将其放置在 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators

编译之后, XMA-XN_HTF.ex5 指标文件将 XMA-XN.ex5 指标作为 资源 包含在内, 所以, 不需要编译指标出现在终端文件夹里即可工作！为此目的, 已将相应的代码添加到指标代码中, 以便将 XMA-XN 指标包含在可执行文件中。

指标可执行文件已作为资源添加到全局范围

//---- 在指标代码里包含自定义指标作为资源
#resource \\Indicators\\XMA-XN.ex5

在 OnInit() 函数块里将字符串路径更改为指标的资源

//---- 获取 XMA-XN 指标的句柄
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\XMA-XN",Step,xMA_Method,xLength,xPhase,IPC,0,PriceShift,ColorWidth);

因此, 已编译的中继指标可执行文件能够在其它交易终端上独自使用, 而无需原始指标。

图例1. XMA-XN_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17376

