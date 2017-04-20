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Индикаторы

LRDegrees MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
3260
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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LRDegrees MT5 — индикатор, который будет показывать двойную трендовую линию регрессии и информировать об угле наклона короткой линии. Также индикатор отсылает алерты при смене направления линии тренда. 

LRDegrees MT5: Settings

LRDegrees MT5: Up trend

LRDegrees MT5: Down trend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17354

StepUpDown StepUpDown

Индикатор направления цены со стрелками и алертами.

Piano Piano

Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".

Averages heatmap Averages heatmap

Тепловая карта средних.

Averages rainbow Averages rainbow

Строит на основном графике до 256 скользящих средних.