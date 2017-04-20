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LRDegrees MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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LRDegrees MT5 — индикатор, который будет показывать двойную трендовую линию регрессии и информировать об угле наклона короткой линии. Также индикатор отсылает алерты при смене направления линии тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17354
StepUpDown
Индикатор направления цены со стрелками и алертами.Piano
Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".
Averages heatmap
Тепловая карта средних.Averages rainbow
Строит на основном графике до 256 скользящих средних.