CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

LRDegrees MT5 - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
961
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
LRDegrees.mq5 (23.76 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

LRDegrees MT5 — ein Indikator, der die doppelte Trendlinie der Regression darstellt und über den Steigungswinkel der kurzen Linie informiert. Der Indikator sendet Alerts, wenn die Trendlinie ihre Richtung ändert. 

LRDegrees MT5: Settings

LRDegrees MT5: Up trend

LRDegrees MT5: Down trend

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17354

StepUpDown StepUpDown

Ein Indikator der Kursrichtung mit Pfeilen und Alerts.

21hour 21hour

Der Expert Advisor platziert zwei Pending Orders zu einer bestimmten Zeit.

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

Der Cronex T RSI BBSW Indikator für MetaTrader 5.

VTS_HTF VTS_HTF

Der VTS Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern zu ändern.