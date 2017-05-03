CodeBaseSeções
Indicadores

LRDegrees MT5 - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
LRDegrees MT5 — indicador que exibe uma dupla linha de tendência de regressão e informa sobre o ângulo de inclinação da linha curta. O indicador também envia alertas quando a direção da linha de tendência muda. 

LRDegrees MT5: Settings

LRDegrees MT5: Up trend

LRDegrees MT5: Down trend

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17354

