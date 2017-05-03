Participe de nossa página de fãs
LRDegrees MT5 - indicador para MetaTrader 5
- 2946
LRDegrees MT5 — indicador que exibe uma dupla linha de tendência de regressão e informa sobre o ângulo de inclinação da linha curta. O indicador também envia alertas quando a direção da linha de tendência muda.
