O MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators é um conjunto de indicadores MetaCOT 2 que fornecem acesso aos dados a partir dos relatórios CFTC. O MetaCOT 2 suporta os relatórios COT, Disaggregated COT, TFF e CIT, e permite plotar gráficos COT diretamente no terminal MetaTrader. Todos os indicadores estão disponíveis nos códigos-fonte e podem ser usado para construir seu próprio sistema de negociação.

Indicador de direção de preço com setas e alertas.

Sistema de negociação de tendência Exp_CGOscillator_X2 plotado com base nos sinais de dois indicadores CGOscillator.

Indicador ICHI_OSC com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.