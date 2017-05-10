コードベースセクション
LRDegrees MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Roberto Jacobs
LRDegrees MT5は、線形回帰の2つのトレンドラインを表示し、ショートラインのポジションディグリーを与え、トレンドラインが方向を変えるときにアラートを表示するMetaTrader 5指標です。

LRDegrees MT5：設定

LRDegrees MT5：上昇トレンド

LRDegrees MT5：下降トレンド

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17354

