LRDegrees MT5 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1321
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
LRDegrees MT5は、線形回帰の2つのトレンドラインを表示し、ショートラインのポジションディグリーを与え、トレンドラインが方向を変えるときにアラートを表示するMetaTrader 5指標です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17354
