代码库部分
EA

Bull vs Medved - MetaTrader 5EA

Foxbat
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1243
等级:
(18)
已发布:
已更新:
智能交易系统基于简单的蜡烛组合制订交易决策。它设计用于 H4 周期。

思路提供者 — AndreyMQL5 代码作者 — barabashkakvn。    

测试结果 EUSUSD, H4, 自 2015.01.11 至 2017.01.11, 初始本金 10000:

Bull vs Medved 测试

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17348

