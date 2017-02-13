Expert Advisor para tomar decisões de negociação numa simples combinação de velas. Projetado para trabalhar no período H4.

Autor da ideia — Andrei, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Resultados de teste EUSUSD,H4, período de 2015.01.11 a 2017.01.11, depósito inicial 10 000:



