Bull vs Medved - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1422
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Expert Advisor para tomar decisões de negociação numa simples combinação de velas. Projetado para trabalhar no período H4.
Autor da ideia — Andrei, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Resultados de teste EUSUSD,H4, período de 2015.01.11 a 2017.01.11, depósito inicial 10 000:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17348
