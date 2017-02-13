CodeBaseSeções
Bull vs Medved - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1422
(18)
Expert Advisor para tomar decisões de negociação numa simples combinação de velas. Projetado para trabalhar no período H4.

Autor da ideia — Andreiautor do código mq5 — barabashkakvn.    

Resultados de teste EUSUSD,H4, período de 2015.01.11 a 2017.01.11, depósito inicial 10 000:

Bull vs Medved tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17348

