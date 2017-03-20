CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Bull vs Medved - Experte für den MetaTrader 5

Foxbat | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
999
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der EA trifft die Handels-Losungen auf einfachen Kombinationen der Kerzen. Es wurde für die Arbeit auf der Periode H4 gerechnet.

Der Autor der Idee — AndrejDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.    

Die Testergebnisse am EUSUSD,H4, die Periode von 2015.01.11 bis 2017.01.11, das Anfangsdeposit 10000:

Bull vs Medved tester

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17348

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Pending Buy Limit (BuyLimit) and Sell Limit (SellLimit) orders. Using OnTradeTransaction().

e-TurboFx e-TurboFx

Es wird die Analyse der Bars auf das Vorhandensein der N-Bars eines Typs durchgeführt, die nacheinander kommen.

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Zwei Indikatoren iMA mit streng eingegebenen Perioden 3 und 7 und noch ein Indikator iRSI mit streng eingegebener Periode 2.

up3x1 up3x1

Drei iMA auf der laufenden Periode.