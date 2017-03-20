und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der EA trifft die Handels-Losungen auf einfachen Kombinationen der Kerzen. Es wurde für die Arbeit auf der Periode H4 gerechnet.
Der Autor der Idee — Andrej, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Testergebnisse am EUSUSD,H4, die Periode von 2015.01.11 bis 2017.01.11, das Anfangsdeposit 10000:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17348
Es wird die Analyse der Bars auf das Vorhandensein der N-Bars eines Typs durchgeführt, die nacheinander kommen.
