ポケットに対して
エキスパート

Bull vs Medved - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
959
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。

アイディアの著者AndreyMQL5コ―ドの著者barabashkakvn    

EUSUSD、H4、2015.01.11から2017.01.11までのテスト結果、初期入金10000：

Bull vs Medvedテスター

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17348

