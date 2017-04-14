無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bull vs Medved - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 959
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。
アイディアの著者—Andrey、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
EUSUSD、H4、2015.01.11から2017.01.11までのテスト結果、初期入金10000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17348
