このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。

アイディアの著者—Andrey、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn

EUSUSD、H4、2015.01.11から2017.01.11までのテスト結果、初期入金10000：



