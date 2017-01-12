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Bull vs Medved - эксперт для MetaTrader 5

Foxbat | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2838
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Андрей.

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Рассчитан на работу на периоде H4.

Результаты тестирования EUSUSD,H4, период с 2015.01.11 по 2017.01.11, начальный депозит 10000:

Bull vs Medved tester

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Две iMA на текущем периоде и одна на PERIOD_D1.

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().

Robot_MACD Robot_MACD

Советник по индикатору MACD

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".