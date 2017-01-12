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Bull vs Medved - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Андрей.
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Рассчитан на работу на периоде H4.
Результаты тестирования EUSUSD,H4, период с 2015.01.11 по 2017.01.11, начальный депозит 10000:
up3x1_premium_v2M
Две iMA на текущем периоде и одна на PERIOD_D1.Waddah Attar Win
Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().
Robot_MACD
Советник по индикатору MACDMQL5 Wizard MACD Parabolic SAR
Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".