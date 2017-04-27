Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Waddah Attar Win - Asesor Experto para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 931
-
Autor de la idea — Ahmad Waddah Attar, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor funciona con órdenes pendientes Buy Limit (BuyLimit) y Sell Limit (SellLimit). Además, cuando el precio se acerca mucho a una orden pendiente:
m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));
if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot está muy cerca
m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));
colocamos otra orden pendiente.
Para obtener el último precio de la orden pendiente colocada, usamos OnTradeTransaction():
//| TradeTransaction function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- obtener el tipo de transacción como valor de enumeración
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
Print(EnumToString(type));
//--- si la transacción es el resultado de la adición de la operación a la historia
if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
{
long order_type =0;
double order_price =0.0;
double order_volume =0.0;
string order_symbol ="";
long order_magic =0;
if(OrderSelect(trans.order)) // elegir órdenes pendientes
{
order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
}
else
return;
if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
{
if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
{
LastBuyLimitPrice=order_price;
LastBuyLimitLot=order_volume;
}
if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
{
LastSellLimitPrice=order_price;
LastSellLimitlLot=order_volume;
}
}
}
}
Simulación con EURUSD,M15 desde 2015.06.07 a 2016.12.31 — modo de generación de ticks "Todos los ticks", depósito inicial 10000:
El asesor toma decisiones comerciales usando sencillas combinaciones de velas. Diseñado para funcionar en el periodo H4.