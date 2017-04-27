Autor de la idea — Ahmad Waddah Attar, autor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor funciona con órdenes pendientes Buy Limit (BuyLimit) y Sell Limit (SellLimit). Además, cuando el precio se acerca mucho a una orden pendiente:

if ( (m_symbol. Ask ()-LastBuyLimitPrice)<= 5 *m_symbol. Point () )

m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));



if ( (LastSellLimitPrice-m_symbol. Bid ())<= 5 *m_symbol. Point () )

m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));

colocamos otra orden pendiente.

Para obtener el último precio de la orden pendiente colocada, usamos OnTradeTransaction():







void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &trans,

const MqlTradeRequest &request,

const MqlTradeResult &result)

{



ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;

Print ( EnumToString (type));



if (type== TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD )

{

long order_type = 0 ;

double order_price = 0.0 ;

double order_volume = 0.0 ;

string order_symbol = "" ;

long order_magic = 0 ;

if ( OrderSelect (trans.order))

{

order_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE );

order_price= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN );

order_volume= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL );

order_symbol= OrderGetString ( ORDER_SYMBOL );

order_magic= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC );

}

else

return ;

if (order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)

{

if (order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT )

{

LastBuyLimitPrice=order_price;

LastBuyLimitLot=order_volume;

}

if (order_type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT )

{

LastSellLimitPrice=order_price;

LastSellLimitlLot=order_volume;

}

}

}

}

Simulación con EURUSD,M15 desde 2015.06.07 a 2016.12.31 — modo de generación de ticks "Todos los ticks", depósito inicial 10000:



