Индикаторы

RSICandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор RSI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом RSI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Рис.1 Индикатор RSICandle

BBflat_sw BBflat_sw

Простая интерпретация индикатора полос Боллинджера в отдельном окне.

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

Модификация MACD гистограммы.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос Боллинджера

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Стохастический осциллятор, расположенный непосредственно на ценовом графике