RSICandle - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор RSI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом RSI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1 Индикатор RSICandle
