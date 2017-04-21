本指标与 "正常的" MACD 几乎是相同的, 例外的是它的数值是规范化的，并且位于可预测的数值范围之中 (与通常的 macd 不同, 它没有可能范围的预测). 这就使得可以在不同金融资产或者不同时段中直接进行数值的比较 (因为现在数值可以比较了).





尽管数值和最初的 MACD "非常类似", 数值是可能有很大不同的 — 例如: 下面是 "通常的" MACD , 并且, 很明显, 在一些波动性较大的时期中，它与通常版本的数值有较大不同 (不仅是数值，信号值的斜率也有所不同).







它应该在与通常 MACD 同样的规则下使用，但是建议做一些实验。