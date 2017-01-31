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Индикаторы

Нормализованная MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(30)
Опубликован:
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Этот индикатор почти такой же, как и нормальный MACD, за исключением того, что его значения нормализованы и грубо попадают в предсказанный диапазон значений (в отличие от регулярной MACD, которая не имеет предсказуемости ожидаемых диапазонов). Это делает индикатор удобным для использования в прямом сравнении разных инструментов и/или таймфреймов (поскольку теперь значения становятся сравнимыми).


Даже несмотря на то, что значения очень похожи на оригинальный MACD, они могут существенно различаться - посмотрите на пример. Ниже вы видите "регулярную" MACD, и очевидно, она довольно сильно отличается на некоторых периодах повышенной волатильности от нормализованной версии (не только в отношении значений, но и по наклону, а также по сигнальным значениям).


Он должен использоваться по тем же правилам, что и регулярная MACD, при этом я рекомендую немного поэкспериментировать.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17298

Buy sell volume Buy sell volume

Объемы Buy и sell.

Corr velocity Corr velocity

"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).

Rabbit3 Rabbit3

Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5.