Этот индикатор почти такой же, как и нормальный MACD, за исключением того, что его значения нормализованы и грубо попадают в предсказанный диапазон значений (в отличие от регулярной MACD, которая не имеет предсказуемости ожидаемых диапазонов). Это делает индикатор удобным для использования в прямом сравнении разных инструментов и/или таймфреймов (поскольку теперь значения становятся сравнимыми).





Даже несмотря на то, что значения очень похожи на оригинальный MACD, они могут существенно различаться - посмотрите на пример. Ниже вы видите "регулярную" MACD, и очевидно, она довольно сильно отличается на некоторых периодах повышенной волатильности от нормализованной версии (не только в отношении значений, но и по наклону, а также по сигнальным значениям).







Он должен использоваться по тем же правилам, что и регулярная MACD, при этом я рекомендую немного поэкспериментировать.