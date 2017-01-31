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Нормализованная MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Даже несмотря на то, что значения очень похожи на оригинальный MACD, они могут существенно различаться - посмотрите на пример. Ниже вы видите "регулярную" MACD, и очевидно, она довольно сильно отличается на некоторых периодах повышенной волатильности от нормализованной версии (не только в отношении значений, но и по наклону, а также по сигнальным значениям).
Он должен использоваться по тем же правилам, что и регулярная MACD, при этом я рекомендую немного поэкспериментировать.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17298
Объемы Buy и sell.Corr velocity
"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).
Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).BBand Width Ratio
Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5.