ポケットに対して
インディケータ

正規化されたMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic
ビュー:
1415
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、その値が正規化され、予測可能な範囲の値にほぼ収まっていることを除いて、通常のMACDとほぼ同じです（通常のNACDとは異なり、予測範囲の予測可能性を持たない）。これによって、さまざまな製品及び/または時間枠にわたる直接的な値と値の比較が可能になります（値が比較可能となったため）。


たとえ値が元のMACDと「非常に似ている」場合でも、値は大きく異なる可能性があります。例をご参照ください。より低いのが「通常の」MACDで、ボラティリティが上昇している期間中の一部で明らかに正規化されたバージョン（値だけでなく勾配とシグナル値についても）とは異なります。


通常のMACDと同じ規則を使っての使用が必要ですが、いくらかの実験が推奨されます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17298

