Este indicador é quase o mesmo que a MACD normal, excepto que seus valores são normalizados e aproximadamente caem dentro do intervalo de valores previsto (como oposição à MACD regular que não tem intervalos esperados previsíveis). Isso faz com que o indicador seja mais fácil de utilizar em comparação direta dos diferentes instrumentos e/ou timeframes (porque os valores tornam-se comparáveis).





Mesmo, apesar de o fato dos valores serem muito semelhantes com a MACD original, elas podem ser muito diferentes umas da outras, veja o exemplo. Abaixo você pode ver a MACD "regular", e, obviamente, é bastante diferente - em alguns períodos de alta volatilidade - da versão normalizada (não só em termos de valores, mas também na inclinação, bem como nos valores de sinal).







Ele deve ser utilizado de acordo com as mesmas regras que a MACD, além disso, eu recomendo experimentar um pouco.