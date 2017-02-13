CodeBaseSeções
MACD normalizada - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Publicado:
Atualizado:
3RMYYIMG.zip (1.27 KB)
Este indicador é quase o mesmo que a MACD normal, excepto que seus valores são normalizados e aproximadamente caem dentro do intervalo de valores previsto (como oposição à MACD regular que não tem intervalos esperados previsíveis). Isso faz com que o indicador seja mais fácil de utilizar em comparação direta dos diferentes instrumentos e/ou timeframes (porque os valores tornam-se comparáveis).


Mesmo, apesar de o fato dos valores serem muito semelhantes com a MACD original, elas podem ser muito diferentes umas da outras, veja o exemplo. Abaixo você pode ver a MACD "regular", e, obviamente, é bastante diferente - em alguns períodos de alta volatilidade - da versão normalizada (não só em termos de valores, mas também na inclinação, bem como nos valores de sinal).


Ele deve ser utilizado de acordo com as mesmas regras que a MACD, além disso, eu recomendo experimentar um pouco.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17298

