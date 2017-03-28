Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Normalized MACD - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator ist fast gleich dem "normalen" MACD, bis auf dem Umstand, dass die Werte normalisiert wurden und sie so in einen vorhersagbaren Bereich fallen (anders als der reguläre MACD, der diesen vorhesehbaren Bereich nicht hat). Das ermöglicht Vergleiche zwischen unterschiedlichen Symbolen/Zeitrahmen mit unterschiedlichen Preisen (da jetzte die Werte vergleichbar sind).
Auch wenn die Werte mit denen des originalen MACD "fast übereinstimmen", können sie sich doch signifikant unterscheiden — wie im Beispiel zu sehen: unten ist der "reguläre" MACD, und wie er ist natürlich ganz anders in Zeiten erhöhter Volatilität als die normalisierte Version (nicht nur bei den Werten, sondern auch bei der Steigung und der Signallinie).

Er sollte nach den Regeln des regulären MACD verwendet werden, aber Experimentieren wird anempfohlen.
