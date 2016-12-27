Советник выставляет два отложенных ордера в определённое время.

Автор идеи — Maksim Zerkalov, автор кода mq5 — barabashkakvn.

В указанное время ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту, или по истечении времени — в зависимости от того, что произойдет быстрее.

Добавлено 15.01.2017.

Версия "1.01" - теперь два временных промежутка.

Тест на EURUSD,M5 с 2016.06.26 по 2016.12.26:



