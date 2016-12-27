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21hour - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Советник выставляет два отложенных ордера в определённое время.
Автор идеи — Maksim Zerkalov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
В указанное время ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту, или по истечении времени — в зависимости от того, что произойдет быстрее.
Добавлено 15.01.2017.
Версия "1.01" - теперь два временных промежутка.
Тест на EURUSD,M5 с 2016.06.26 по 2016.12.26:
Пример работы с торговой историей на Hedge счетах — реконструкция позиций.TrailingStop
Пример советника с реализацией Trailing Stop.
Тиковый советник. Работает на сравнении разницы между ценой на предыдущем тике и текущей ценой.StopAndTake MT5
При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.