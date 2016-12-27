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Советники

21hour - эксперт для MetaTrader 5

zerkmax1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2797
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник выставляет два отложенных ордера в определённое время.

Автор идеиMaksim Zerkalov, автор кода mq5barabashkakvn.

В указанное время ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту, или по истечении времени — в зависимости от того, что произойдет быстрее.

Добавлено 15.01.2017.

Версия "1.01" - теперь два временных промежутка.

Тест на EURUSD,M5 с 2016.06.26 по 2016.12.26:

21hour tester v1.01

Reconstruction of positions Reconstruction of positions

Пример работы с торговой историей на Hedge счетах — реконструкция позиций.

TrailingStop TrailingStop

Пример советника с реализацией Trailing Stop.

Lucky Lucky

Тиковый советник. Работает на сравнении разницы между ценой на предыдущем тике и текущей ценой.

StopAndTake MT5 StopAndTake MT5

При перетаскивании скрипта на график цены изменяется стоп или тейк всех открытых ордеров по данному инструменту.