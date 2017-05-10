コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

21hour - MetaTrader 5のためのエキスパート

zerkmax1 | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
884
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。

アイディアの著者 — Maksim ZerkalovMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn  

指定された時刻で2つの注文が出されます。そのうちの1つがトリガーすると、2つ目のトリガーが削除されます。先に何が起こったかによって、決済指値または指定された時間間隔をおいて決済します。

2017年1月15日に追加。

バージョン1.01 - 現在、2つの時間間隔が利用可能です。 

EURUSD、2016.06.26から2016.12.26までのM5でのテスト：

21hourテスタ v1.01

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17279

