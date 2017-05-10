このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。

アイディアの著者 — Maksim Zerkalov、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn

指定された時刻で2つの注文が出されます。そのうちの1つがトリガーすると、2つ目のトリガーが削除されます。先に何が起こったかによって、決済指値または指定された時間間隔をおいて決済します。

2017年1月15日に追加。

バージョン1.01 - 現在、2つの時間間隔が利用可能です。

EURUSD、2016.06.26から2016.12.26までのM5でのテスト：



