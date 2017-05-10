無料でロボットをダウンロードする方法を見る
21hour - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 884
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。
アイディアの著者 — Maksim Zerkalov、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
指定された時刻で2つの注文が出されます。そのうちの1つがトリガーすると、2つ目のトリガーが削除されます。先に何が起こったかによって、決済指値または指定された時間間隔をおいて決済します。
2017年1月15日に追加。
バージョン1.01 - 現在、2つの時間間隔が利用可能です。
EURUSD、2016.06.26から2016.12.26までのM5でのテスト：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17279
