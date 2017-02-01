O Expert Advisor coloca duas ordens pendentes num determinado momento.

Autor da ideia — Maksim Zerkalov, autor do código mq5 — barabashkakvn.

No momento especificado, colocamos duas ordens pendentes, após a execução de uma delas, removemos a segunda. Saída quer de acordo com o Take-Profit quer após decorrido o tempo, dependendo do que vai acontecer mais rápido.

Teste em EURUSD,M5 de 2016.06.26 a 2016.12.26: