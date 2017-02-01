Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
21hour - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1448
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor coloca duas ordens pendentes num determinado momento.
Autor da ideia — Maksim Zerkalov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
No momento especificado, colocamos duas ordens pendentes, após a execução de uma delas, removemos a segunda. Saída quer de acordo com o Take-Profit quer após decorrido o tempo, dependendo do que vai acontecer mais rápido.
Teste em EURUSD,M5 de 2016.06.26 a 2016.12.26:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17279
Expert Advisor de tick. Funciona com base na comparação da diferença entre o preço no tick anterior e o preço atual.SimpleTrade
Comparação dos preços de abertura da terceira barra e a barra zero.
O sinal é baseado no indicador desenvolvido pelo analista brasileiro Odir Aguilar (Didi).Rabbit3
A estratégia utiliza dois indicadores (Moving Average, MA) com diferentes períodos, (Commodity Channel Index, CCI) e (Williams’ Percent Range, %R).