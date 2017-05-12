und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
21hour - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 918
Der Expert Advisor platziert zwei Pending Orders zu einer bestimmten Zeit.
Autor der Idee — Maksim Zerkalov, Autor des mq5-Codes — barabashkakvn.
Platzieren wir zwei Pending Orders zur angegebenen Zeit; wenn eine ausgelöst wird, muss die zweite gelöscht werden. Ausstieg entweder zu TakeProfit, oder nach dem Ablauf der Zeit: je nach dem, was schneller passiert.
Hinzugefügt am 15.01.2017.
Version "1.01" - nun zwei Zeiträume.
Test auf EURUSD, M5 von 2016.06.26 bis 2016.12.26:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17279
