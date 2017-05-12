Der Expert Advisor platziert zwei Pending Orders zu einer bestimmten Zeit.

Autor der Idee — Maksim Zerkalov, Autor des mq5-Codes — barabashkakvn.

Platzieren wir zwei Pending Orders zur angegebenen Zeit; wenn eine ausgelöst wird, muss die zweite gelöscht werden. Ausstieg entweder zu TakeProfit, oder nach dem Ablauf der Zeit: je nach dem, was schneller passiert.

Hinzugefügt am 15.01.2017.

Version "1.01" - nun zwei Zeiträume.

Test auf EURUSD, M5 von 2016.06.26 bis 2016.12.26:



