Expert Advisors

21hour - Experte für den MetaTrader 5

zerkmax1 | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
918
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
21hour.mq5 (24.95 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Expert Advisor platziert zwei Pending Orders zu einer bestimmten Zeit.

Autor der Idee — Maksim ZerkalovAutor des mq5-Codes — barabashkakvn.   

Platzieren wir zwei Pending Orders zur angegebenen Zeit; wenn eine ausgelöst wird, muss die zweite gelöscht werden. Ausstieg entweder zu TakeProfit, oder nach dem Ablauf der Zeit: je nach dem, was schneller passiert.

Hinzugefügt am 15.01.2017.

Version "1.01" - nun zwei Zeiträume.  

Test auf EURUSD, M5 von 2016.06.26 bis 2016.12.26:

21hour tester v1.01

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17279

