EA

21hour - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
1417
(22)
21hour.mq5 (24.95 KB)
本 EA 交易在某一时间设置两个挂单。

思路的作者 — Maksim Zerkalovmq5 代码的作者 — barabashkakvn.   

在指定时间设置两个订单。当它们中的一个触发时，第二个应该删除。可以通过获利退出或者在指定时间间隔后退出，根据谁先发生。

2017年1月15日新增.

版本 "1.01" - 现在可以使用两个时间间隔。 

在 EURUSD, M5 上从 2016.06.26 到 2016.12.26 的测试结果:

21hour 测试 v1.01

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17279

