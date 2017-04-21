比较第零柱和第三柱的开盘价。

一个订单分时EA交易。它比较前一订单分时的价格与当前的价格。

用于计算在固定保证金水平的条件下手数值的实例。也就是说，如果您指定 10%, 保证金为可用保证金10%的仓位就会建立。

RSI EA - 根据由 iRSI (相对强弱指数，RSI)指标决定的超买/超卖区域而进行交易。