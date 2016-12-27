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NRTR GATOR - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3699
- Рейтинг:
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Автор идеи — Rashid Umarov, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR. Раскраска свечей введена для удобства визуального восприятия.
NRTR GATOR
SimpleTrade
Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.BIG DOG
Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.
AIS1
Советник работает на основе анализа Open, High и Low.TrailingStop
Пример советника с реализацией Trailing Stop.