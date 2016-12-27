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Индикаторы

NRTR GATOR - индикатор для MetaTrader 5

Rosh | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3699
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Автор идеи — Rashid Umarovавтор кода mq5 — barabashkakvn.   

Данный индикатор просто является потомком индикатора NRTR. Раскраска свечей введена для удобства визуального восприятия.

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

SimpleTrade SimpleTrade

Сравнение цен открытия нулевого и третьего бара.

BIG DOG BIG DOG

Советник выставляет отложенные stop ордера BUY_STOP и SELL_STOP.

AIS1 AIS1

Советник работает на основе анализа Open, High и Low.

TrailingStop TrailingStop

Пример советника с реализацией Trailing Stop.