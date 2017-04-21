代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

NRTR GATOR - MetaTrader 5脚本

Rosh | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2153
等级:
(24)
已发布:
NRTR_GATOR.mq5 (30.75 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 — Rashid UmarovMQL5 代码的作者 — barabashkakvn.   

本指标派生于 NRTR 指标，新的烛形颜色提供了更方便的可视化效果。

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17272

TrailingStop TrailingStop

带有移动止损实现的EA交易实例，

重建仓位 重建仓位

一个用于在对冲账户中操作历史的实例 - 重新构建仓位。

SimpleTrade SimpleTrade

比较第零柱和第三柱的开盘价。

Lucky Lucky

一个订单分时EA交易。它比较前一订单分时的价格与当前的价格。