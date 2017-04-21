请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
NRTR GATOR - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2153
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者 — Rashid Umarov, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
本指标派生于 NRTR 指标，新的烛形颜色提供了更方便的可视化效果。
NRTR GATOR
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17272
TrailingStop
带有移动止损实现的EA交易实例，重建仓位
一个用于在对冲账户中操作历史的实例 - 重新构建仓位。
SimpleTrade
比较第零柱和第三柱的开盘价。Lucky
一个订单分时EA交易。它比较前一订单分时的价格与当前的价格。