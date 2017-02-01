Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
NRTR GATOR - indicador para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
2084
Autor da ideia — Rashid Umarov, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Esse indicador é simplesmente um descendente do indicador NRTR. Colorização de velas para facilitar a percepção visual.
NRTR GATOR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17272
