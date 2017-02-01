CodeBaseSeções
NRTR GATOR - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Publicado:
Autor da ideia — Rashid Umarovautor do código mq5 — barabashkakvn.   

Esse indicador é simplesmente um descendente do indicador NRTR. Colorização de velas para facilitar a percepção visual.

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17272

