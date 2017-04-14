コードベースセクション
アイディアの著者Rashid UmarovMQL5コ―ドの著者barabashkakvn   

この指標はNRTR指標から導出されています。新しいローソク足の色付けは、視覚化をより便利にします。

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17272

