Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NRTR GATOR - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1300
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Rashid Umarov, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der vorliegende Indikator ist einfach ein Nachkomme des Indikators NRTR. Die Färbung der Kerzen wurde für die Bequemlichkeit der visuellen Wahrnehmung eingeführt.
NRTR GATOR
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17272
AIS1
Der EA funktioniert aufgrund Open, High und Low.TrailingStop
Das Beispiel des EAs mit der Realisation des Trailing Stop.
SimpleTrade
Der Vergleich der Preise der Eröffnung der Null- und dritten Bar.Lucky
Der Ticks-EA. Der arbeitet auf dem Vergleich der Differenz zwischen dem Preis des vorhergehenden Ticks und des laufenden Preis.