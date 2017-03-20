CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NRTR GATOR - Indikator für den MetaTrader 5

Rosh | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1300
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
NRTR_GATOR.mq5 (30.75 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — Rashid UmarovDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Der vorliegende Indikator ist einfach ein Nachkomme des Indikators NRTR. Die Färbung der Kerzen wurde für die Bequemlichkeit der visuellen Wahrnehmung eingeführt.

NRTR GATOR

NRTR GATOR 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17272

AIS1 AIS1

Der EA funktioniert aufgrund Open, High und Low.

TrailingStop TrailingStop

Das Beispiel des EAs mit der Realisation des Trailing Stop.

SimpleTrade SimpleTrade

Der Vergleich der Preise der Eröffnung der Null- und dritten Bar.

Lucky Lucky

Der Ticks-EA. Der arbeitet auf dem Vergleich der Differenz zwischen dem Preis des vorhergehenden Ticks und des laufenden Preis.