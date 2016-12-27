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TrailingStop - эксперт для MetaTrader 5
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Это простой пример советника с реализацией трейлинг-стопа.
В нем всего два параметра:
TrailingStop — собственно отступ между ценой и уровнем StopLoss.
TrailingStep — защита от чрезмерно частой модификации позиции.
Как работает TrailingStop (трейлинг, TrailingStop) — на примере позиции Buy:
сначала у позиции StopLoss равен нулю, ждем выполнения условия
— то есть, когда цена Bid минус TrailingStop больше, чем цена открытия позиции PriceOpen:
в результате переносим StopLoss на уровень цены открытия позиции PriceOpen:
теперь, когда у позиции есть StopLoss (точнее когда StopLoss не равен нулю), ждём выполнения условия:
— то есть когда цена Bid минус TrailingStop минус TrailingStep больше, чем цена StopLoss. Обратите внимание, здесь уже в проверку вводим значение TrailingStep — это нужно, чтобы не допустить модификации позиции НА КАЖДОМ ТИКЕ:
в результате переносим StopLoss на уровень Bid минус TrailingStop:
Теперь поясню наглядно, зачем нужна была защита в виде TrailingStep:
Советник работает на основе анализа Open, High и Low.NRTR GATOR
Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.
Пример работы с торговой историей на Hedge счетах — реконструкция позиций.21hour
Советник выставляет два отложенных ордера в определённое время.