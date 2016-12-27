Это простой пример советника с реализацией трейлинг-стопа.

В нем всего два параметра:

TrailingStop — собственно отступ между ценой и уровнем StopLoss.

TrailingStep — защита от чрезмерно частой модификации позиции.

Как работает TrailingStop (трейлинг, TrailingStop) — на примере позиции Buy:

сначала у позиции StopLoss равен нулю, ждем выполнения условия

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— то есть, когда цена Bid минус TrailingStop больше, чем цена открытия позиции PriceOpen:





в результате переносим StopLoss на уровень цены открытия позиции PriceOpen:





теперь, когда у позиции есть StopLoss (точнее когда StopLoss не равен нулю), ждём выполнения условия:

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

— то есть когда цена Bid минус TrailingStop минус TrailingStep больше, чем цена StopLoss. Обратите внимание, здесь уже в проверку вводим значение TrailingStep — это нужно, чтобы не допустить модификации позиции НА КАЖДОМ ТИКЕ:





в результате переносим StopLoss на уровень Bid минус TrailingStop:

Теперь поясню наглядно, зачем нужна была защита в виде TrailingStep: