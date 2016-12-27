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TrailingStop - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
6892
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
Обновлен:
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Это простой пример советника с реализацией трейлинг-стопа.

В нем всего два параметра:

TrailingStop Inputs 

TrailingStop — собственно отступ между ценой и уровнем StopLoss.

TrailingStep — защита от чрезмерно частой модификации позиции. 

Как работает TrailingStop (трейлинг, TrailingStop) — на примере позиции Buy: 

сначала у позиции StopLoss равен нулю, ждем выполнения условия

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— то есть, когда цена Bid минус TrailingStop  больше, чем цена открытия позиции PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen

в результате переносим StopLoss на уровень цены открытия позиции PriceOpen:

TrailingStop sl to priceopen result.png

теперь, когда у позиции есть StopLoss (точнее когда StopLoss не равен нулю), ждём выполнения условия:

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

— то есть когда цена Bid минус TrailingStop минус TrailingStep больше, чем цена StopLoss. Обратите внимание, здесь уже в проверку вводим значение TrailingStep — это нужно, чтобы не допустить модификации позиции НА КАЖДОМ ТИКЕ:

TrailingStop trailing

в результате переносим StopLoss на уровень Bid минус TrailingStop:

TrailingStop trailing result.png 

Теперь поясню наглядно, зачем нужна была защита в виде TrailingStep:

TrailingStop non trailing 

AIS1 AIS1

Советник работает на основе анализа Open, High и Low.

NRTR GATOR NRTR GATOR

Потомок индикатора NRTR с новым визуальным отображением.

Reconstruction of positions Reconstruction of positions

Пример работы с торговой историей на Hedge счетах — реконструкция позиций.

21hour 21hour

Советник выставляет два отложенных ордера в определённое время.