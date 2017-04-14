これはトレイルストップを実装した単純なエキスパートアドバイザーです。

パラメータは2つのみです。

TrailingStop — 価格と決済逆指値の距離

TrailingStep — ポジションの頻繁な変化に対する保護

How TrailingStop works — 買いポジションの例

当初はポジションの決済逆指値がゼロに等しいので、次の条件が満たされるまで待ちます。

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— すなわち、BidからTrailingStopを引いたものがポジション始値であるPriceOpenより大きい場合は：





StopLossをPriceOpen（ポジション始値）に移動：





ポジションが決済逆指値を有するとき（すなわち、決済逆指値がゼロでないとき）は、以下の条件が満たされるのを待ちます。

if (m_symbol. Bid ()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

つまり、BidからTrailingStopを引きさらにTrailingStepを引いたものがStopLossよりも大きい場合です。ここではTrailingStepをさらにチェックする必要があります。これによってすべてのティックでのポジション変更が防止されます。





StopLossをPriceOpen（ポジション始値）に移動します。

TrailingStepの形での保護が必要な理由は次のとおりです。