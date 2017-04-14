コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

TrailingStop - MetaTrader 5のためのエキスパート

これはトレイルストップを実装した単純なエキスパートアドバイザーです。

パラメータは2つのみです。

TrailingStop入力 

TrailingStop — 価格と決済逆指値の距離

TrailingStep — ポジションの頻繁な変化に対する保護 

How TrailingStop works — 買いポジションの例 

当初はポジションの決済逆指値がゼロに等しいので、次の条件が満たされるまで待ちます。

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— すなわち、BidからTrailingStopを引いたものがポジション始値であるPriceOpenより大きい場合は：

TrailingStop sl to priceopen

StopLossをPriceOpen（ポジション始値）に移動：

TrailingStop sl to priceopen result.png

ポジションが決済逆指値を有するとき（すなわち、決済逆指値がゼロでないとき）は、以下の条件が満たされるのを待ちます。

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

つまり、BidからTrailingStopを引きさらにTrailingStepを引いたものがStopLossよりも大きい場合です。ここではTrailingStepをさらにチェックする必要があります。これによってすべてのティックでのポジション変更が防止されます。

TrailingStop trailing

StopLossをPriceOpen（ポジション始値）に移動します。

TrailingStop trailing result.png 

TrailingStepの形での保護が必要な理由は次のとおりです。

TrailingStop non trailing 

