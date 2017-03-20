und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrailingStop - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2065
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Das Beispiel des EAs mit der Realisation des Trailing Stop.
Darin nur zwei Parameter:
TrailingStop — ist eigentlich der Einzug zwischen dem Preis und der Eben StopLoss.
TrailingStep — der Schutz vor der übermäßigen häufigen Modifikation der Position.
Wie arbeitet TrailingStop (Trailing, TrailingStop) — auf dem Beispiel der Position Buy:
Erstmal ist bei der Position StopLoss gleich Null, wir warten auf die Erfüllung der Bedingung
— Das heißt, wenn der Preis Bid minus TrailingStop ist mehr, als der Preis der Eröffnung der Position PriceOpen:
Als Ergebnis verschieben wir StopLoss auf die Ebene des Preises der Eröffnung der Position PriceOpen:
Jetzt, wenn wir bei der Position StopLoss (genauer nicht gleich ist nicht wenn StopLoss der Null), auf die Eröffnung der Bedingung warten:
— Das heißt, wenn der Preis Bid minus TrailingStop minus TrailingStep mehr ist als der Preis StopLoss. Bitte beachten Sie, hier geben wir schon in den Test der Wert TrailingStep ein, das ist nötig, damit die Modifikation der Position AUF JEDEM Tick nicht zugelassen wird:
Als Ergebnis verschieben wir StopLoss auf die Ebene Bid minus TrailingStop:
Jetzt werde ich anschaulich erklären, wieso der Schutz in Form von TrailingStep nötig ist:
