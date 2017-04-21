请观看如何免费下载自动交易
这是一个实现了移动止损的简单 EA 交易。
它只有两个参数:
TrailingStop — 价格和止损水平之间的距离。
TrailingStep — 保护以避免频繁修改仓位。
TrailingStop 如何工作 — 买入仓位的实例:
最初，仓位的止损等于0，我们等待满足以下条件
if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())
— 也就是说，当卖家报价减去 TrailingStop 大于仓位建立时的价格 PriceOpen:
止损移动到 PriceOpen 水平 (仓位建立时的价格):
现在，当仓位有止损 (也就是说，当止损不等于0), 等待满足以下条件:
if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())
— 也就是说，当卖家报价减去 TrailingStop 再减去 TrailingStep 大于 StopLoss 价格: 这样我们需要再次检查 TrailingStep — 这可以避免每次分时都去修改仓位:
止损就移动到卖家报价减去 TrailingStop:
这就是为什么我们要保护 TrailingStep:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17263
