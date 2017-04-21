代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

TrailingStop - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2688
等级:
(34)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

这是一个实现了移动止损的简单 EA 交易。

它只有两个参数:

TrailingStop 输入 

TrailingStop — 价格和止损水平之间的距离。

TrailingStep — 保护以避免频繁修改仓位。 

TrailingStop 如何工作 — 买入仓位的实例: 

最初，仓位的止损等于0，我们等待满足以下条件

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop>m_position.PriceOpen())

— 也就是说，当卖家报价减去 TrailingStop 大于仓位建立时的价格 PriceOpen:

TrailingStop 止损到 priceopen

止损移动到 PriceOpen 水平 (仓位建立时的价格):

TrailingStop sl to priceopen result.png

现在，当仓位有止损 (也就是说，当止损不等于0), 等待满足以下条件:

                  if(m_symbol.Bid()-ExtTrailingStop-ExtTrailingStep>m_position.StopLoss())

— 也就是说，当卖家报价减去 TrailingStop 再减去 TrailingStep 大于 StopLoss 价格: 这样我们需要再次检查 TrailingStep — 这可以避免每次分时都去修改仓位:

TrailingStop 跟踪

止损就移动到卖家报价减去 TrailingStop:

TrailingStop trailing result.png 

这就是为什么我们要保护 TrailingStep:

TrailingStop non trailing 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17263

重建仓位 重建仓位

一个用于在对冲账户中操作历史的实例 - 重新构建仓位。

买入卖出交易量 买入卖出交易量

买入卖出交易量

NRTR GATOR NRTR GATOR

派生于 NRTR 指标, 提供了一种新的显示方法。

SimpleTrade SimpleTrade

比较第零柱和第三柱的开盘价。