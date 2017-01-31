Индикатор отражает объем на основании корреляции цены и МА.



Если цена выше, чем соответствующая средняя, тогда предполагается, что состояние тренда благоприятствует покупке, и используемый объем — объем на покупку. Если цена меньше, чем соответствующая средняя, предполагается, что установился тренд на продажу, и используемый объем — это объем продажи. Вы можете выбрать тиковый или реальный объем.



Для сравнения в определении состояний на покупку/продажу вы можете использовать один из четырех типов средних:

простая скользящая средняя

Экспоненциальная МА

Сглаженная МА

Линейно взвешенная МА

Отображение объема для "покупки" и "продажи" сглажено с использованием "бесконечной" ЕМА, чтобы сделать его более логичным.





В индикатор включены функции мультитаймфрейма и алерты.

