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Индикаторы

Buy sell volume - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
6232
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отражает объем на основании корреляции цены и МА.

Если цена выше, чем соответствующая средняя, тогда предполагается, что состояние тренда благоприятствует покупке, и используемый объем — объем на покупку. Если цена меньше, чем соответствующая средняя, предполагается, что установился тренд на продажу, и используемый объем — это объем продажи. Вы можете выбрать тиковый или реальный объем.

Для сравнения в определении состояний на покупку/продажу вы можете использовать один из четырех типов средних:

  • простая скользящая средняя
  • Экспоненциальная МА
  • Сглаженная МА
  • Линейно взвешенная МА

Отображение объема для "покупки" и "продажи" сглажено с использованием "бесконечной" ЕМА, чтобы сделать его более логичным.


В индикатор включены функции мультитаймфрейма и алерты.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17260

Corr velocity Corr velocity

"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).

Corr momentum Corr momentum

"Скорректированный" Моментум.

Нормализованная MACD Нормализованная MACD

Нормализованная MACD.

Rabbit3 Rabbit3

Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).