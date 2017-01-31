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Buy sell volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отражает объем на основании корреляции цены и МА.
Если цена выше, чем соответствующая средняя, тогда предполагается, что состояние тренда благоприятствует покупке, и используемый объем — объем на покупку. Если цена меньше, чем соответствующая средняя, предполагается, что установился тренд на продажу, и используемый объем — это объем продажи. Вы можете выбрать тиковый или реальный объем.
Для сравнения в определении состояний на покупку/продажу вы можете использовать один из четырех типов средних:
- простая скользящая средняя
- Экспоненциальная МА
- Сглаженная МА
- Линейно взвешенная МА
Отображение объема для "покупки" и "продажи" сглажено с использованием "бесконечной" ЕМА, чтобы сделать его более логичным.
В индикатор включены функции мультитаймфрейма и алерты.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17260
"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).Corr momentum
"Скорректированный" Моментум.
Нормализованная MACD.Rabbit3
Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).