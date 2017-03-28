Der Indikator zeigt das Volumen auf Basis der Korrelation der Preise zu ihrem Durchschnitt.



Ist der Preis größer als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Aufwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Kauf"-Volumen. Ist der Preis kleiner als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Abwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Verkauf"-Volumen. Sie können zwischen Tick- und realem Volumen wählen.



Für den Vergleich bezüglich des Auf- und Abwärtstrend können Sie zwischen 4 Arten des Durchschnitts wählen:

einfacher gleitender Durchschnitt

exponentieller gleitender Durchschnitt

geglätteter gleitender Durchschnitt

linear gewichteter gleitender Durchschnitt

Das angezeigte Volumen für die Auf- Abwärtstrends wird durch einen EMA geglättet, um die Entwicklung augenscheinlicher zu machen.





Hinweisgebung und Multi-Zeitrahmenfähigkeit ist inkludiert.

