CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Buy sell volume - Indikator für den MetaTrader 5

Mladen Rakic | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1896
Rating:
(48)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeigt das Volumen auf Basis der Korrelation der Preise zu ihrem Durchschnitt.

Ist der Preis größer als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Aufwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Kauf"-Volumen. Ist der Preis kleiner als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Abwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Verkauf"-Volumen. Sie können zwischen Tick- und realem Volumen wählen.

Für den Vergleich bezüglich des Auf- und Abwärtstrend können Sie zwischen 4 Arten des Durchschnitts wählen:

  • einfacher gleitender Durchschnitt
  • exponentieller gleitender Durchschnitt
  • geglätteter gleitender Durchschnitt
  • linear gewichteter gleitender Durchschnitt

Das angezeigte Volumen für die Auf- Abwärtstrends wird durch einen EMA geglättet, um die Entwicklung augenscheinlicher zu machen.


Hinweisgebung und Multi-Zeitrahmenfähigkeit ist inkludiert.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17260

Corr velocity Corr velocity

"Korrigierte" Geschwindigkeit (geglättetes Momentum).

Corr momentum Corr momentum

"Korrigiertes" Momentum

Normalized MACD Normalized MACD

Normalized MACD.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5.