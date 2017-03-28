und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Buy sell volume - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1896
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt das Volumen auf Basis der Korrelation der Preise zu ihrem Durchschnitt.
Ist der Preis größer als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Aufwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Kauf"-Volumen. Ist der Preis kleiner als der augenblickliche Durchschnitt, wird angenommen, dass es einen Abwärtstrend gibt und das Volumen ist daher ein "Verkauf"-Volumen. Sie können zwischen Tick- und realem Volumen wählen.
Für den Vergleich bezüglich des Auf- und Abwärtstrend können Sie zwischen 4 Arten des Durchschnitts wählen:
- einfacher gleitender Durchschnitt
- exponentieller gleitender Durchschnitt
- geglätteter gleitender Durchschnitt
- linear gewichteter gleitender Durchschnitt
Das angezeigte Volumen für die Auf- Abwärtstrends wird durch einen EMA geglättet, um die Entwicklung augenscheinlicher zu machen.
Hinweisgebung und Multi-Zeitrahmenfähigkeit ist inkludiert.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17260
"Korrigierte" Geschwindigkeit (geglättetes Momentum).Corr momentum
"Korrigiertes" Momentum
Normalized MACD.BBand Width Ratio
Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5.