Indicador Velocity corregido.



Velocity normalmente se caracteriza como un "Momentum suavizado", y ese es el caso en realidad (sus valores son más suaves, sin el retardo propio del suavizado profundo). Conseguir Velocity en la versión "corregida" era un paso lógico para poder utilizar Momentum y Velocity. Para aquellos que quieran obtener el indicador de "velocidad" Momentum puede ser una buena opción. Si alguien quiere obtener el valor filtrado, una buena opción sería Velocity, pero ahora que ambas versiones están disponibles, elegir se hace aún más fácil.



Si el período de "corrección" se define en <0, entonces el nivel calculado será el mismo que para Velocity.



Incluso si Velocity ya ha hecho un magnífico trabajo de filtrado de la mayor parte de señales falsas, el método "corregido" lo moverá a un paso más adelante. Con la combinación de niveles flotantes, la selección de "cambio significativo" se limita sólo a la línea cero.



El indicador de alerta ya está incluido. Las alertas se activan paralelamente con el cambio de color. Es posible seleccionar entre las siguientes opciones:

en el cruce del nivel externo

el cruce del nivel medio

en el cambio de la inclinación

o en el cruce del nivel de Velocity original (entonces el nivel "corregido" se usa como una especie de línea de señal en comparación con el valor original)

Velocity pertenece a la familia de los indicadores de impulso, pero con todos los cambios, también se hace posible su uso de "tendencia".





