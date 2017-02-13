CodeBaseSeções
Buy sell volume - indicador para MetaTrader 5

O indicador reflete o volume com base na correlação entre preço e MA.

Se o preço estiver acima da média correspondente, em seguida, assume-se que o estado da tendência favorece a compra, e o volume a ser utilizado é o volume para compra. Se o preço estiver abaixo da média correspondente, em seguida, assume-se a tendência é de venda, e o volume a ser utilizado é o volume para venda. Você pode selecionar o volume real ou de tick.

Para comparação, na determinação das condições para a compra/venda, você pode usar um dos quatro tipos de médias:

  • média móvel simples
  • MA exponencial
  • MA suavizada
  • MA linear ponderada

Exibição do volume para "compra" e "venda" suavizado usando a EMA "infinita", a fim de torná-lo mais lógico.


No indicador foram Incluídas a funções de alertas e multi-timeframe.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17260

