O indicador reflete o volume com base na correlação entre preço e MA.



Se o preço estiver acima da média correspondente, em seguida, assume-se que o estado da tendência favorece a compra, e o volume a ser utilizado é o volume para compra. Se o preço estiver abaixo da média correspondente, em seguida, assume-se a tendência é de venda, e o volume a ser utilizado é o volume para venda. Você pode selecionar o volume real ou de tick.



Para comparação, na determinação das condições para a compra/venda, você pode usar um dos quatro tipos de médias:

média móvel simples

MA exponencial

MA suavizada

MA linear ponderada

Exibição do volume para "compra" e "venda" suavizado usando a EMA "infinita", a fim de torná-lo mais lógico.





No indicador foram Incluídas a funções de alertas e multi-timeframe.

