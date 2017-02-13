Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Buy sell volume - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5717
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador reflete o volume com base na correlação entre preço e MA.
Se o preço estiver acima da média correspondente, em seguida, assume-se que o estado da tendência favorece a compra, e o volume a ser utilizado é o volume para compra. Se o preço estiver abaixo da média correspondente, em seguida, assume-se a tendência é de venda, e o volume a ser utilizado é o volume para venda. Você pode selecionar o volume real ou de tick.
Para comparação, na determinação das condições para a compra/venda, você pode usar um dos quatro tipos de médias:
- média móvel simples
- MA exponencial
- MA suavizada
- MA linear ponderada
Exibição do volume para "compra" e "venda" suavizado usando a EMA "infinita", a fim de torná-lo mais lógico.
No indicador foram Incluídas a funções de alertas e multi-timeframe.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17260
Exemplo para calcular o tamanho do lote com uma margem fixa. Isto é, se for especificado 10%, é aberta uma posição cuja margem é 10% da margem livre.RSI EA
RSI EA - negociação segundo os níveis de sobrevenda/sobrecompra, de acordo com o indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Indicador Velocity "corrigido" (Momentum suavizado).Corr momentum
Momentum "corrigido."