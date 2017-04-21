请观看如何免费下载自动交易
指标显示了根据价格和平均相关联的交易量。
如果价格高于对应的平均，就假定趋势的状态是"买入"，而交易量就是"买入"交易量,如果价格低于对应的平均，就假定趋势的状态是"卖出"，而交易量就是"卖出"交易量。您可以选择是使用分时交易量或者是真实交易量。
为了比较买入/卖出的状态，您可以使用下面四种平均方式之一:
- 简单移动平均
- 指数移动平均
- 平滑移动平均
- 线形权重移动平均
显示的"买入"交易量和"卖出"交易量是平滑过的，使用了一种"断续EMA"来使他更有逻辑。
已经包含了提醒和多时段支持。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17260
