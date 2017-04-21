指标显示了根据价格和平均相关联的交易量。



如果价格高于对应的平均，就假定趋势的状态是"买入"，而交易量就是"买入"交易量,如果价格低于对应的平均，就假定趋势的状态是"卖出"，而交易量就是"卖出"交易量。您可以选择是使用分时交易量或者是真实交易量。



为了比较买入/卖出的状态，您可以使用下面四种平均方式之一:

简单移动平均

指数移动平均

平滑移动平均

线形权重移动平均

显示的"买入"交易量和"卖出"交易量是平滑过的，使用了一种"断续EMA"来使他更有逻辑。





已经包含了提醒和多时段支持。

