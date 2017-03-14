無料でロボットをダウンロードする方法を見る
価格と平均の相関に基づいて数量を表示する指標です。
価格が対応する平均よりも高い場合、トレンドの状態は「買い」であり、使用される数量は「買い」ボリュームであるとみなされます。価格が対応する平均よりも低い場合、トレンドの状態は「売り」であり、使用される数量は「売り」ボリュームであるとみなされます。ティックボリュームと実ボリュームの使用を選択できます。
買/売状態の比較のためには、下記の4種類の平均値のうちの1つを使用することができます。
- 単純移動平均
- 指数移動平均
- 平滑化された移動平均
- 線形加重移動平均
「買い」数量と「売り」数量の表示は、一種の「中断されたEMA」を使用して平滑化され、より論理的にされます。
アラートと多時間枠は既に含まれています。
