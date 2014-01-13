代码库部分
GRFLeadingEdge - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
GammaRatForex

布林带指标的一个非常有意思的替代物。它用于解决指标延迟问题。延迟问题通常发生在使用平均算法的技术交易中。常规的平均指标，能提供给你的是过去一半平均时间里所发生事情的相关信息。

而这个指标使用的算法同STD通道中使用的类似（在固定长度的周期上平滑一条直线）它返回最近的点，以及2个用户定义宽度的标准差通道。

文件GRFLeadingEdgeMov.mq5是使用此无通道几何平均算法的MA指标。这个指标首先在MQL4中实现并于2008年5月16号发布在mql4.com的代码库中。

图 1. GRFLeadingEdge指标

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig 是用于开平仓的指标。它指示当价格达到极值时趋势的逆转点。

BrainTrend1 BrainTrend1

趋势方向指标BrainTrend1。

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

此相对强弱指数振荡器由布林带表示超买/超卖区域的边界

RSICandle RSICandle

此RSI指标以蜡烛图序列的方式实现