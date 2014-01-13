请观看如何免费下载自动交易
GammaRatForex
布林带指标的一个非常有意思的替代物。它用于解决指标延迟问题。延迟问题通常发生在使用平均算法的技术交易中。常规的平均指标，能提供给你的是过去一半平均时间里所发生事情的相关信息。
而这个指标使用的算法同STD通道中使用的类似（在固定长度的周期上平滑一条直线）它返回最近的点，以及2个用户定义宽度的标准差通道。
文件GRFLeadingEdgeMov.mq5是使用此无通道几何平均算法的MA指标。这个指标首先在MQL4中实现并于2008年5月16号发布在mql4.com的代码库中。
图 1. GRFLeadingEdge指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1726
