GRFLeadingEdge - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
GammaRatForex
Достаточно интересная альтернатива каналу Боллинджера. Индикатор был разработан для решения проблемы запаздываний, которые так часто бывают присущи методам торговли с помощью усреднений. Обычные усреднения дают вам информацию, связанную с событиями на 1/2 средней продолжительности периода в прошлом.
Индикатор использует алгоритм сходный с тем, который можно обнаружить в канале STD (сглаживание прямой линии на фиксированном количестве периодов), и выдаёт последнюю точку, а также 2 канала стандартного отклонения, ширина которых устанавливается пользователем.
Файл GRFLeadingEdgeMov.mq5 - это один мувинг, выполненный с использованием данного алгоритма геометрического усреднения, без каналов. Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 16.05.2008.
Рис.1 Индикатор GRFLeadingEdge
