Скорректированный индикатор Моментум.

Если период "коррекции" установлен на <0, значит рассчитанные уровни такие же, как у Моментума.



В любом случае, "коррекция" добавлена к Моментуму в целях фильтрации большого количества ложных сигналов, которые характерны для этого индикатора.



В индикатор уже включены алерты. Алерты срабатывают параллельно с изменением цвета. Возможно выбрать из следующих опций:

на пересечении внешнего уровня

пересечение среднего уровня

на изменении наклона

на пересечении оригинального уровня Моментума (тогда "корректированное" значение будет использоваться как своего рода сигнальная линия по сравнению с оригинальным значением).

Как обычно, рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.





