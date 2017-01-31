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Corr momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Скорректированный индикатор Моментум.
Если период "коррекции" установлен на <0, значит рассчитанные уровни такие же, как у Моментума.
В любом случае, "коррекция" добавлена к Моментуму в целях фильтрации большого количества ложных сигналов, которые характерны для этого индикатора.
В индикатор уже включены алерты. Алерты срабатывают параллельно с изменением цвета. Возможно выбрать из следующих опций:
- на пересечении внешнего уровня
- пересечение среднего уровня
- на изменении наклона
- на пересечении оригинального уровня Моментума (тогда "корректированное" значение будет использоваться как своего рода сигнальная линия по сравнению с оригинальным значением).
Как обычно, рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17252
VWAP bands
Объемно-взвешенные полосы.Corr RSI
"Шаговый" или "скорректированный" RSI.
Corr velocity
"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).Buy sell volume
Объемы Buy и sell.