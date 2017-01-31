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Индикаторы

Corr momentum - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2336
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
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Скорректированный индикатор Моментум.

Если период "коррекции" установлен на <0, значит рассчитанные уровни такие же, как у Моментума.

В любом случае, "коррекция" добавлена к Моментуму в целях фильтрации большого количества ложных сигналов, которые характерны для этого индикатора.

В индикатор уже включены алерты. Алерты срабатывают параллельно с изменением цвета. Возможно выбрать из следующих опций:

  • на пересечении внешнего уровня
  • пересечение среднего уровня
  • на изменении наклона
  • на пересечении оригинального уровня Моментума (тогда "корректированное" значение будет использоваться как своего рода сигнальная линия по сравнению с оригинальным значением).

Как обычно, рекомендуется поэкспериментировать с параметрами.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17252

VWAP bands VWAP bands

Объемно-взвешенные полосы.

Corr RSI Corr RSI

"Шаговый" или "скорректированный" RSI.

Corr velocity Corr velocity

"Скорректированный" индикатор Velocity (сглаженный Моментум).

Buy sell volume Buy sell volume

Объемы Buy и sell.