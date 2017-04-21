修正的动量指标。

如果"修正"的周期数设为 <0, 那么计算的数值就和动量是一样的 (如果您把它和内建的动量作比较，在上面加上100，数值就完全相同).



在任何情况下，动量中加入了"修正"是为了过滤掉动量指标中可能有的错误的信号 (如果你尝试根据斜率使用动量，它可能会带给你任何东西，除了好用的指标，"修正"方法改变了这一点，而把动量指标转变为更加有用的指标)。

已经包含了提醒，根据颜色选择，也就能触发提醒。可能的颜色/提醒选择有:

外部水平交叉

中线水平交叉

当斜率改变

在与最初的动量值交叉 (当 "修正" 值用作一种信号线，与原始值作比较)

和平时一样，建议对参数进行一些试验，默认参数是把动量指标转换为短期趋势的综合:



