请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
修正的动量指标。
如果"修正"的周期数设为 <0, 那么计算的数值就和动量是一样的 (如果您把它和内建的动量作比较，在上面加上100，数值就完全相同).
在任何情况下，动量中加入了"修正"是为了过滤掉动量指标中可能有的错误的信号 (如果你尝试根据斜率使用动量，它可能会带给你任何东西，除了好用的指标，"修正"方法改变了这一点，而把动量指标转变为更加有用的指标)。
已经包含了提醒，根据颜色选择，也就能触发提醒。可能的颜色/提醒选择有:
- 外部水平交叉
- 中线水平交叉
- 当斜率改变
- 在与最初的动量值交叉 (当 "修正" 值用作一种信号线，与原始值作比较)
和平时一样，建议对参数进行一些试验，默认参数是把动量指标转换为短期趋势的综合:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17252
大狗(BIG DOG)
本 EA 交易设置止损挂单，如 BUY_STOP 和 SELL_STOP。VWAP 带
有交易量权重的平均带。
Corr velocity
"修正的" 速度 (更平滑的动量).买入卖出交易量
买入卖出交易量