Korrigierter Momentum Indikator

Ist die Periodenlänge der "Korrektur" <0, dann entspricht der Wert dem originalen Momentum (wenn Sie ihn mit dem integrierten Momentum vergleichen wollen, müssen Sie 100 addieren, dann sind die Werte dieselben).



Auf jeden Fall, wurde die "Korrektur" dem Momentum hinzugefügt, um viele falsche Signale herauszufiltern, zu denen das Momentum tendiert (wollen Sie das Momentum auf Basis der Steigung verwenden, führt Sie das ins Nirgendwo - die Methode der "Korrektur" ändert das und macht aus dem Momentum einen weitaus nützlicheren Indikator).

Eine Hinweisgebung ist bereits inkludiert. Abhängig von der Farbgebung werden auch die Hinweise ausgelöst. Mögliche Farbwechsel/Hinweise entstehen bei:

einer Kreuzung der äußeren Level

einer Kreuzung der Mittellinie

Umkehr der Steigung

beim Kreuzen mit originalen Momentum (in diesem Fall wird der "korrigierte" Wert als eine Art Signallinie verwendet)

Wie üblich wird das Experimentieren mit den Parametern anempfohlen. Die Standardeinstellung ist so, dass sie das Momentum mit einem kurzfristigen Trend kombiniert:



